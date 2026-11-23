Appello dei circoli di Legambiente ai sindaci della Provincia di Lecco in occasione della giornata dell’albero

“Se piantare un albero significa guardare al futuro, pianificare e curare un territorio verde significa costruirlo”

LECCO / MERATE – Non basta piantare nuovi alberi: servono una pianificazione del verde urbano, interventi di depavimentazione e risorse per garantire la manutenzione delle nuove piantumazioni nel tempo. È questo il messaggio lanciato da Legambiente in occasione della Festa dell’Albero 2026, fissata per il 21 novembre, con un appello rivolto al sindaco di Lecco Filippo Boscagli e a tutte le Amministrazioni comunali della provincia.

A promuovere l’iniziativa sono i tre circoli lecchesi dell’associazione: Legambiente Lecco APS, Lario Sponda Orientale e Meratese “L’Ortica”, che hanno inviato ai Comuni il documento dal titolo “Dove sono gli alberi? Più verde per città più belle, vivibili e resilienti ai cambiamenti climatici”.

L’obiettivo è sollecitare una nuova stagione di attenzione al verde pubblico, considerato non più un semplice elemento ornamentale, ma una vera e propria infrastruttura strategica. Di fronte alla crisi climatica, alle ondate di calore sempre più frequenti e agli eventi meteorologici estremi, gli alberi e le aree verdi svolgono infatti un ruolo fondamentale nel contenimento delle temperature, nel drenaggio delle acque, nella tutela della biodiversità e nel miglioramento della qualità della vita.

Nel documento Legambiente individua cinque ambiti sui quali i Comuni sono chiamati ad assumere impegni concreti e verificabili. Il primo riguarda la pianificazione e il censimento del patrimonio verde, attraverso strumenti come il Piano del Verde, il Regolamento e il Censimento arboreo, da integrare nei Piani di Governo del Territorio e negli strumenti di pianificazione climatica. L’associazione richiama inoltre l’attuazione della Legge 10/2013, che prevede, tra le altre misure, la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato.

Un secondo fronte è quello dell’incremento delle superfici verdi, privilegiando specie autoctone e capaci di resistere ai cambiamenti climatici, in grado di garantire continuità ecologica con il paesaggio circostante.

Particolare attenzione viene riservata anche alla manutenzione. Per Legambiente, infatti, piantare nuovi alberi non è sufficiente: occorre programmare e finanziare la loro cura per più anni, almeno fino al completo attecchimento, evitando che le nuove piantumazioni si trasformino in uno spreco di risorse pubbliche.

Tra le richieste figurano poi interventi di rigenerazione urbana e depavimentazione, con l’introduzione di alberi e superfici permeabili in piazze, parcheggi, cortili scolastici e aree dismesse o degradate. Infine, l’associazione chiede maggiore equità territoriale e trasparenza, con obiettivi per aumentare la copertura arborea soprattutto nei quartieri e nelle frazioni più esposti alle isole di calore e nei luoghi frequentati dalle persone più fragili, come scuole, parchi gioco e centri di aggregazione.

“La Festa dell’Albero deve rappresentare l’inizio di un impegno permanente – sottolineano i circoli lecchesi di Legambiente guidati da Laura Todde (Lecco), Costanza Panella (Lario Sponda Orientale) e Stefano Casati, (Meratese “L’Ortica”) –. Non chiediamo soltanto di piantare nuovi alberi in questa ricorrenza: chiediamo di conoscerli, proteggerli, curarli nel tempo e restituire spazio alla natura nei nostri paesi e nella nostra città. Se piantare un albero significa guardare al futuro, pianificare e curare un territorio verde significa costruirlo”.

Nei prossimi mesi i circoli raccoglieranno le risposte e i dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali, con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione delle politiche sul verde nell’intera provincia.