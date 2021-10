Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 25 ottobre

La velocità verrà ridotta a tutela dell’incolumità delle persone

VERDERIO – Stop alle auto in corsa a velocità sostenuta. Sarà in vigore da lunedì 25 ottobre l’ordinanza provinciale che istituisce il limite di velocità massima di 50 km all’ora anche nei tratti di strada esterni al centro abitato del paese. La Provincia di Lecco, proprietaria della strada, ha infatti accolto la richiesta proveniente dal comando della Polizia intercomunale di Verderio – Paderno – Robbiate introducendo il limite di 50 km all’ora lungo la provinciale dall’intersezione con via Salette a quella con via Aldo Moro e poi dall’incrocio con via Grigna fino al confine con Comune di Cornate d’Adda. Il provvedimento sarà operativo dalle 12 di lunedì 25 ottobre 2021, sino a successiva revoca.

Il provvedimento si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente Fabio Valsecchi è promosso a tutela dell’incolumità degli utenti della strada, considerate anche le caratteristiche geometriche e costruttive del tratto di strada, nonché l’attuale stato delle pavimentazioni, dell’edificato circostante e delle connessioni con la viabilità locale.