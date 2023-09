Verderio. Pre e post scuola gratuiti in auto alle famiglie

L’iniziativa del Comune per rilanciare la scuola pubblica, e in particolare la scuola dell’Infanzia Aquilone

“Servizi di qualità per incrementare l’offerta della scuola ma anche per far conciliare casa-lavoro a chi non dispone di alcun sostegno”

VERDERIO – Da domani, lunedì 11 settembre, gli alunni (e le famiglie) che frequentano la scuola dell’Infanzia Aquilone di Verderio, potranno usufruire dei servizi di ‘pre scuola’ e ‘post scuola’ gratuiti, messi a disposizione dal Comune.

Il pre e il post scuola sono strumenti utili alle famiglie di Verderio, ma che in passato non sono stati attivati poiché, come servizi a domanda individuale, il loro costo era totalmente a carico delle famiglie. Questo è stato uno dei principali motivi, unito al calo delle nascite dell’ultimo decennio, della progressiva diminuzione e della conseguente perdita di una sezione nella scuola dell’infanzia verderese.

Grazie al lavoro svolto dall’assessorato all’Istruzione, si sta cercando di rilanciare la Scuola Pubblica, fondamentale istituzione civica e democratica di questo paese. Oltre agli investimenti per migliorarne la struttura (più di 150.000 euro in quattro anni), ha pensato di venire incontro alle famiglie di Verderio, finanziando il servizio, attraverso i fondi per l’educazione da 0 a 6 anni di Regione Lombardia.

Dalla fine del 2021 l’Amministrazione di Verderio ha iniziato l’iter per questa manovra straordinaria, per reperire i fondi necessari e per organizzarne la logistica, insieme con le istituzioni scolastiche, ed ha attuato le pratiche necessarie a fornire il servizio senza aggravio di costi per la cittadinanza. Le famiglie potranno iscrivere al servizio i propri figli versando una quota di iscrizione ‘una tantum’ pari a 50 euro, e usufruirne liberamente nei giorni della settimana in cui ne avranno bisogno, optando per il pre scuola, il post scuola o entrambi.

L’azienda Speciale Retesalute fornirà il personale che animerà il tempo prima e dopo l’orario scolastico, con giochi relativi all’apprendimento della lingua inglese, della musica e dell’arte e con attività motorie. Il servizio sarà attivo per tutto l’anno scolastico 2023-24 e sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2025-2026.

“C’è voluto molto tempo, ma non mi sono arreso davanti alle molte difficoltà incontrate; non ho voluto rimanere inerme di fronte al costante calo dell’utenza, cercando una soluzione di rilancio che andasse al di là del mero miglioramento delle infrastrutture – ha dichiarato Francesco Falsetto, assessore a Istruzione, Sport, Cultura, Associazioni e tempo libero -. Il servizio ideato non è solo un ausilio alle famiglie, ma è un valore aggiunto per i bambini, poiché è stato pensato come servizio di qualità, che mira a incrementare l’offerta culturale già molto articolata della scuola, andando ben oltre il semplice servizio di sorveglianza. Ringrazio il personale della scuola che non ha perso la fiducia, nonostante il lungo e travagliato iter; sono grato inoltre a Retesalute per il supporto paziente. Credo fermamente nell’istituzione scolastica a partire proprio dall’infanzia, il leitmotiv di questo mandato è stato incrementarne i servizi, ad ogni grado, pur nelle tante difficoltà contingenti. Una Scuola sempre migliore, per un Paese sempre migliore”.

A dire la sua anche Fausta Proietti, consigliere delegato ai Progetti Scolastici: “Pre e post scuola sono i nuovi servizi disponibili, gratuitamente, per i bambini iscritti alla Scuola dell’infanzia “Aquilone” di Verderio. Ritengo si tratti di un elemento gradito alle famiglie, perché facilita la conciliazione casa-lavoro per quanti non possano contare su alcun sostegno. E anche nel caso in cui un supporto esista, e sono spessori nonni a garantirlo, può costituire un indubbio sollievo potere disporre di questa alternativa, che ha anche il pregio di proporre ai bambini delle attività piacevoli”.