Verderio, riapre il centro di raccolta completamente rinnovato

La struttura riaprirà al pubblico sabato 18 luglio con spazi più ampi, una migliore organizzazione e nuovi servizi

Grande attenzione è stata data all’innovazione tecnologica

VERDERIO – Riaprirà al pubblico sabato 18 luglio il centro di raccolta di via dei Bacilli (ex Inferiore) dopo i lavori di riqualificazione e ampliamento grazie ai quali sono stati creati spazi più ampi, una migliore organizzazione e nuovi servizi.

L’intervento realizzato ha trasformato il Centro di Raccolta in una struttura moderna,

funzionale e sicura. Oltre all’ampliamento dell’area, è stata prevista la creazione di un nuovo percorso di accesso per gli autoveicoli, la completa riorganizzazione della viabilità interna per rendere più agevole e sicuro il conferimento dei rifiuti nei cassoni anch’essi rinnovati, la realizzazione di nuove strutture di guardiania, telecamere e tettoie, la sistemazione dei sottoservizi per la gestione delle acque.

Grande attenzione è stata riservata anche all’innovazione tecnologica. Il nuovo centro sarà infatti dotato di sistemi di accesso controllato, impianti di videosorveglianza e di un totem touchscreen che consentirà il riconoscimento delle utenze e dei rifiuti conferiti in

ingresso.

Per illustrare il funzionamento del nuovo sistema (clicca qui per visualizzare il video-tutorial), nelle giornate iniziali di attivazione dei totem, Silea ha previsto la presenza di addetti all’ingresso del centro di raccolta che forniranno il supporto all’utenza eventualmente necessario.

Con la riapertura del centro di via dei Bacilli, chiuderà definitivamente al pubblico l’area di

via Leonardo Da Vinci.

“Consegniamo alla nostra comunità un centro di raccolta completamente rinnovato,

significativamente più moderno, sicuro e funzionale, con ampi spazi di conferimento e di

manovra per le cittadine e i cittadini” commenta il sindaco Danilo Villa. “Il nuovo centro di raccolta rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dei servizi ambientali del nostro Comune. Come Amministrazione teniamo molto ai temi della sostenibilità ambientale e del decoro urbano, elementi fondamentali per un Comune più vivibile e sostenibile. Ringrazio Silea per il supporto tecnico garantito durante tutto il percorso”.