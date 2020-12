Viaggio alla scoperta di Villa Greppi con “I nostri auguri per voi”

Insolita iniziativa natalizia del consorzio Villa Greppi per stare vicini in questi settimane di restrizioni

Dal13 al 25 dicembre viaggio alla scoperta di Villa Greppi accompagnati per mano dall’arte

MONTICELLO – Un viaggio alla scoperta di Villa Greppi, accompagnati per mano dall’arte. Dal 13 dicembre al giorno di Natale il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha in programma un appuntamento speciale per il suo pubblico affezionato: un evento giornaliero, fissato per le 17 sul sito villagreppi.it, sulla pagina Facebook e sul Canale Youtube dell’ente brianzolo e che avrà per protagonista Villa Greppi, per l’occasione palcoscenico per piccoli momenti di arte.

Un progetto dal titolo I nostri auguri per voi, pensato per allietare i giorni di festa e restare vicini, nonostante le misure restrittive, ai cittadini. Di appuntamento in appuntamento, saranno svelati diversi luoghi della splendida Villa di Monticello Brianza, dalla Sala Grande all’Antico Granaio, dal Parco al Giardino all’italiana, di volta in volta location per la cultura, in particolare la musica. Un’iniziativa di cui il Consorzio Villa Greppi non vuole, per ora, svelare troppo, così da renderla una piccola sorpresa natalizia per il suo pubblico.

«Sicuramente non sarà come incontrarci al concerto di Natale, che ogni anno – commenta la Presidente del Consorzio Marta Comi – organizziamo in questi giorni. Ma sappiamo che saranno l’impegno e la speranza a permetterci di stare, presto, di nuovo insieme. Insieme, una parola, quest’ultima, che è simbolo nel nostro ente: una comunità che possa andare oltre i confini comunali, così da permetterci di guardare più lontano. Vi aspettiamo online, quindi, dal 13 dicembre alle 17: dalla Sala Grande della villa vi inviteremo a partire insieme a noi per un viaggio che, di tappa in tappa, ci condurrà sino a Natale».