Vigili del Fuoco di Merate in festa per Santa Barbara tra messa e riconoscimenti

I festeggiamenti per Santa Barbara si sono tenuti ieri, domenica 14 dicembre

Prima la messa in prepositurale, poi il momento di ringraziamento in sede con la targa ad alcuni volontari

MERATE – Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate in festa ieri, domenica, per Santa Barbara, patrona che simboleggia coraggio, fede e protezione contro i pericoli improvvisi.

I volontari del polo di via degli Alpini hanno preso parte alla messa delle 11 in chiesa prepositurale accolti con gioia e calore dal prevosto don Mauro Malighetti durante la celebrazione che ha fornito l’occasione per celebrare l’esperienza del gruppo cittadino dell’Unitalsi e presentare alla comunità i bambini di seconda elementare che a novembre hanno iniziato, insieme alle catechiste e alle loro famiglie, il percorso di iniziazione cristiana.

Presenti in prima fila il capo distaccamento Andrea Beretta, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco di Merate Mattia Salvioni assieme ai colleghi Cristina Citterio (Lomagna) e Fabio Vergani (Imbersago) e al vice di Casatenovo Lorenzo Citterio. Oltre ai Vigili del Fuoco non hanno voluto mancare all’appuntamento i volontari della Protezione civile e quelli della Croce Bianca.

“Celebriamo oggi due esperienze, quelle dei Vigili del Fuoco e quella dell’Unitalsi, che parlano e testimoniano il lavoro per la comunità” le parole di don Mauro che ha poi voluto porre l’accento su due termini, sacrificio e rinuncia, a cui si fa riferimento nella preghiera di Santa Barbara e che sembrano ormai scomparse dal vocabolario quotidiano. “Sono due parole che non si usano più e che voi invece mettete in atto ogni giorno tenendo alta la fiamma del sacrificio con i vostri cuori votati alla rinuncia”.

Al termine della messa, è stata data lettura integrale della preghiera della santa patrona dei Vigili del Fuoco. All’uscita sul sagrato i fedeli sono stati accolti dal carillon delle campane di Paolo Branchi (ieri in tour per la città). potendo anche provare a cimentarsi con qualche nota.

La festa dei Vigili del Fuoco è poi proseguita a pranzo con il momento di ringraziamento ai volontari per la pazienza e la disponibilità per coprire 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno turni ed emergenze.

Sono state anche date delle targhe di riconoscimento per 10 anni di servizio ad Andrea Colombo, 15 anni a Giuseppe Parrotta, 20 anni a Gianfranco Signorelli e 30 anni a Leonardo Bonanomi.

