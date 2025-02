Vigili del Fuoco Merate: il 7 l’apericena con raccolta fondi per la piattaforma aerea

A promuovere l’iniziativa è l’associazione Amis di Pumpier de Meraà

L’obiettivo è riuscire a raccogliere i soldi mancanti per completare l’acquisto della piattaforma aerea

MERATE – Un apericena per contribuire a raccogliere i fondi per l’acquisto di una nuova piattaforma aerea Ple (piattaforma per lavori in elevazione) per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate. E’ quanto è in programma venerdì 7 febbraio alle 18.30 presso la sede dell’associazione Amis di Pumpier de Meraa quando, di fronte ai rappresentanti delle amministrazioni dei 26 comuni del Meratese e del Casatese, sarà presentato il progetto di acquisto di uno strumento indispensabile per l’attività dei distaccamento cittadino.

Alla serata parteciperanno anche la Provincia di Lecco, la Regione Lombardia, la Fondazione Comunitaria del lecchese e rappresentanti delle associazioni Rotary, Lions e Inner Wheel.

Sono invitati anche gli imprenditori locali ai quali viene chiesta la collaborazione a chiudere l’investimento da 300mila euro che l’associazione, nata a sostegno dei Vigili del Fuoco meratesi, si è impegnata ad affrontare per avere il mezzo disponibile entro la seconda metà del 2025.

Al momento attuale infatti il distaccamento meratese non ha a disposizione un mezzo per i lavori in elevazione dislocato a Merate, ma deve avvalersi del mezzo in partenza dal Comando di Lecco.

“La storia recente dimostra che Merate esegue decine di interventi l’anno con questo mezzo

e sono interventi che spaziano dal taglio alberi alla messa in sicurezza di tetti/gronde,

dall’incendio tetto/mansarda all’incendio capannone fino all’apertura porte o finestre per

soccorso a persone ai piani alti – spiegano i referenti degli Amis dei Pumpier de Meràà -. Il mezzo non serve solo al completamento dell’intervento, ma spesso serve anche alla sicurezza dei volontari che lavorano in quota in condizioni di emergenza”.

Da qui l’idea di promuovere una raccolta fondi coinvolgendo l’intera comunità, facendo leva sui tanti e generosi imprenditori del territorio.

“Ringraziamo la cittadinanza che ha permesso di raccogliere un terzo dell’investimento tramite donazioni all’Associazione Amis di Pumpier de Meraa. Il nostro grazie va anche alla Regione Lombardia che ha permesso di raccogliere una importante cifra tramite apposito bando e confidiamo nei Comuni per il raggiungimento della quota “pubblica”. Un grande ringraziamento va anche alle aziende che nei mesi di novembre e dicembre 2024 ci hanno permesso di raccogliere importanti fondi che confidiamo di completare con l’aiuto delle aziende che parteciperanno all’evento.

Le aziende che hanno già contribuito con una risposta importante e molto reattiva sono:

Mozzanica & Mozzanica, Calvi, Milani Giovanni SpA, Krino, Bagno Shop, Elena Rughetto, Elemaster, Gicar, Igus, Catenificio Regina, Del Curto, Ics.