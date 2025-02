Vigili del Fuoco Merate: raccolta fondi per l’acquisto della piattaforma aerea

La presentazione della raccolta fondi è avvenuta venerdì scorso nella sede dei Vigili del Fuoco di Merate

La piattaforma per lavori in elevazione andrà a sostituire l’autoscala, non più a disposizione del distaccamento di via degli Alpini

MERATE – Una raccolta fondi, rivolta in particolar modo agli imprenditori del territorio, per acquistare una piattaforma per lavori in elevazione da consegnare poi al distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Merate.

L’hanno lanciata gli Amis di Pumpier de Meraà insieme alla Fondazione comunitaria del Lecchese e ai sindaci del territorio con l’obiettivo di dotare il distaccamento di via degli Alpini di un braccio in grado di portare i vigili del fuoco a un’altezza di 30 metri.

Il mezzo andrà di fatto a sostituire l’autoscala non più a disposizione del distaccamento brianzolo, i cui volontari hanno effettuato, nell’anno appena concluso, oltre 900 interventi.

Nel corso degli anni, come spiegato venerdì sera da Leonardo Bonanomi durante l’incontro di presentazione della raccolta fondi, il tipo di uscite dei Vigili del Fuoco è cambiato passando dalle richieste di aiuto per incidenti spesso molto gravi negli anni Novanta, alle uscite per incendi di tetti e capannoni industriali nel anni Duemila. Oggi, complice l’emergenza climatica in atto, sempre più spesso i Vigili del Fuoco devono fare i conti con i danni dal maltempo e calamità naturali e i contestuali soccorsi alle persone coinvolte in queste drammatiche situazioni.

L’aver a disposizione una piattaforma per lavori in elevazioni può costituire quindi uno strumento in più per fronteggiare velocemente e in sicurezza condizioni di pericolo.

Si tratta d un camion dotato di un braccio, di snodi e di un carrello finale in grado di portare ai piani alti di un condominio oppure direttamente sul tetto.

Il mezzo costa circa 300mila euro: di questi, 100mila euro sono stati messi dall’’associazione Amis de pumpier de Meràa tramite donazioni di privati cittadini e 70mila euro arriveranno grazie a un contributo della Regione Lombardia. Resta da coprire la somma mancante ed è per questo che i Vigili del Fuoco hanno deciso di rivolgersi agli imprenditori del territorio, chiedendo una mano anche alla Fondazione Comunitaria del Lecchese. Quest’ultima, come precisato dalla presidente Maria Grazia Nasatti, ha infatti aperto un fondo “Amis de pumpier de Meràa” dove chiunque potrà fare donazioni sia attraverso l’Iban sia con carta di credito o sistemi come Paypal.

A supportare i pompieri di Merate anche le associazioni Rotary Club, Lions e Inner Wheel che hanno già promesso di attivarsi con i propri iscritti.