Villa Greppi, 700mila euro da Regione per il recupero dell’ala est

Prima la ristrutturazione e poi la realizzazione di un nuovo polo espositivo

Fragomeli: “Villa Greppi è un patrimonio culturale d’eccellenza per due province”

MONTICELLO BRIANZA – Prosegue il percorso di valorizzazione e recupero di Villa Greppi, storico complesso situato tra le province di Lecco e Monza-Brianza. Regione Lombardia ha approvato un nuovo finanziamento da 700mila euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ala est della Villa e alla realizzazione di un nuovo polo espositivo. L’emendamento che ha permesso l’inserimento della somma nell’assestamento di bilancio 2025 è stato presentato dai consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli (Lecco) e Gigi Ponti (Monza-Brianza) in quota PD, con il sostegno anche dei colleghi Mauro Piazza (Lega), Christian Garavaglia e Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia).

Si tratta di un intervento fondamentale che permetterà di completare il recupero di un’ala storica del complesso, già oggetto di un primo importante finanziamento da 900mila euro ottenuto nel 2022, sempre da Regione Lombardia, nell’ambito del “Piano per la Lombardia: per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali”. Quei fondi hanno consentito l’avvio dei lavori al piano terra e la messa in sicurezza degli elementi strutturali, integrati poi da un ulteriore contributo di Fondazione Cariplo per impianti e dispositivi di sicurezza.

Con il nuovo stanziamento, sarà ora possibile completare anche il primo piano, restaurando gli elementi di pregio artistico nei locali che un tempo costituivano il piano nobile abitato dalla famiglia dei conti Greppi, e rendere pienamente fruibile anche il secondo piano dell’ala est.

“La struttura rappresenta un polo di formazione d’eccellenza e un punto d’incontro tra le province di Lecco e Monza-Brianza – sottolinea Fragomeli – un patrimonio comune che abbiamo voluto assolutamente continuare a recuperare e salvaguardare. Siamo soddisfatti che il centrodestra lombardo abbia accolto e condiviso la nostra richiesta, finanziando l’opera.”**

Anche Ponti evidenzia l’importanza dell’intervento: “Villa Greppi è sempre stata un luogo di formazione e di cultura, un punto di riferimento per i giovani del territorio. Questo finanziamento ci consente di fare un ulteriore passo avanti per potenziare la sua vocazione culturale. Vogliamo vederla crescere ancora in questa direzione.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente che gestisce la struttura. La presidente Lucia Urbano ha commentato:

“Abbiamo accolto con immenso piacere la notizia di questo importante finanziamento regionale. I nuovi spazi, come sempre, saranno restituiti alla comunità e resi fruibili. È significativo che la proposta sia stata condivisa da più parti politiche: un riconoscimento concreto del valore dell’attività del Consorzio, nonché del suo carattere sovraterritoriale”.

Sulla stessa linea la vicepresidente Marta Comi, che ha sottolineato come il completamento dell’ala est “darà modo al Consorzio di affermarsi ulteriormente come polo culturale, proseguendo un percorso decennale di crescita e offerta culturale gratuita per la cittadinanza. Villa Greppi è da sempre ponte tra due territori e motore di sviluppo culturale locale”.

Il nuovo finanziamento rappresenta dunque un tassello fondamentale nel processo di rilancio di uno dei luoghi simbolo della Brianza storica e culturale, destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo di Villa Greppi come hub culturale interprovinciale.