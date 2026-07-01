Villa Greppi. La memoria torna a casa: in visita Maddalena Branduini, figlia dell’autista dei conti

Ha vissuto nella dimora di Monticello Brianza dagli anni Quaranta al 1970

I suoi ricordi contribuiranno a ricostruire la storia della famiglia Greppi e della Villa durante la guerra

MONTICELLO BRIANZA – Un viaggio nella memoria tra ricordi di famiglia, vita quotidiana e pagine di storia. È quello andato in scena a Villa Greppi, a Monticello Brianza, dove è stata accolta una ospite d’eccezione: Maddalena Branduini, figlia dell’autista di fiducia dei conti Emanuele e Beatrice Greppi.

Ad accoglierla sono state la vicepresidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi, Marta Comi, e la presidente dell’associazione BRIG – Cultura e Territorio, Laura Caspani.

Nata nel 1932, Maddalena Branduini ha vissuto nella villa per quasi trent’anni, dai primi anni Quaranta fino al 1970. Accompagnata dalla figlia Letizia, ha ripercorso episodi e ricordi che contribuiscono a ricostruire la storia della dimora e della famiglia Greppi.

Il suo racconto ha restituito uno spaccato della quotidianità della contessa Bice Greppi, delle attività dei collaboratori e dei domestici che vivevano e lavoravano nella villa e nel parco, ma anche degli anni difficili della Seconda guerra mondiale. Tra gli episodi ricordati, la scelta della contessa di ospitare gli sfollati all’interno della villa e delle Scuderie, il periodo in cui l’edificio fu occupato dalle truppe tedesche e utilizzato come quartier generale e il successivo passaggio degli Alleati durante l’avanzata verso la Liberazione.

“È stato affascinante ascoltare la storia e la ricostruzione della vita in Villa – ha commentato la vicepresidente Marta Comi – dagli aneddoti della quotidianità ai ricordi legati alla disposizione delle stanze e agli arredi dell’epoca. La signora Maddalena ci ha raccontato anche l’amore della contessa Greppi per i fiori, in particolare dalie e ortensie, e il suo carattere umile e mite, capace di mettere tutti a proprio agio, anche parlando in dialetto con i contadini”.

Non era la prima volta che Maddalena Branduini metteva a disposizione la propria memoria: negli anni scorsi era già stata intervistata dall’associazione BRIG per contribuire alla ricostruzione storica della Villa. Durante la visita ha potuto vedere anche gli ambienti recentemente restaurati, ribadendo l’importanza di proseguire il recupero dell’edificio per restituirgli l’antico splendore.

L’incontro si è concluso con un invito speciale. “Le abbiamo già dato appuntamento al prossimo anno – ha spiegato Comi – quando contiamo di inaugurare il piano nobile dell’ala est, dove a breve inizieranno i lavori. Ci piacerebbe ascoltare ancora una volta i suoi preziosi ricordi, proprio nelle stanze della contessa Bice Greppi”.