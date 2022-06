Violenza contro le donne, la Polizia locale di Casatenovo al percorso formativo con Adv

Un’operatrice della Polizia locale casatese ha partecipato al corso promosso dal Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence della Bicocca

“Gli agenti sono preziose antenne sul territorio in grado di intercettare situazioni di violenza contro le donne”

CASATENOVO – Un’operatrice della Polizia locale di Casatenovo ha partecipato al percorso formativo sul fenomeno della violenza di genere e in particolare della violenza domestica.

L’amministrazione comunale con l’assessore delegato Marta Comi e il Comandante della Polizia locale Matteo Tocchetto hanno ritenuto infatti indispensabile far partecipare una operatrice di Polizia Locale al corso proposto dal “Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato a rafforzare gli operatori di Polizia locale nelle competenze e conoscenze sul fenomeno della violenza di genere e in particolare della violenza domestica.

“Sempre più spesso infatti gli operatori/operatrici della Polizia locale svolgono un importante ruolo nella prevenzione, intercettazione e contrasto della violenza di genere – spiegano dal Comando della Polizia locale – . La vicinanza alla cittadinanza nel loro operato quotidiano rende infatti gli operatori di Polizia Locale antenne sul territorio in grado di intercettare situazioni di violenza”.

Durante il corso sono stati trattati diversi aspetti del fenomeno: la violenza contro le donne, l’aspetto della comunicazione nei casi di violenza di genere, i segni traumatici sui figli delle vittime e le tecniche per poter riconoscere e prevenire i casi di violenza.