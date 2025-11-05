Violenza sulle donne: i prossimi appuntamenti nel Meratese con Ora Basta

Con Ora Basta una serie di iniziative per parlare di parità di genere e lotta al patriarcato

Due spettacoli, uno a Merate e l’altro a La Valletta Brianza in attesa del consueto flash mob in piazza Prinetti

MERATE – Continua l’impegno di Ora Basta a favore delle donne. Il gruppo, attivo dal 2017 nella promozione di una cultura di genere paritaria e contro ogni forma di violenza sulle donne, propone anche per quest’anno una nuova serie di iniziative aperte al pubblico.

Il primo appuntamento è per giovedì 7 novembre con lo spettacolo teatrale “Eva, diario di una costola”, di e con Rita Pelusio, accompagnata al violino da Marta Pistocchi. L’evento si terrà alle 21 all’Auditorium Giusy Spezzaferri di Merate, con ingresso gratuito.

Lo spettacolo, tra comicità e poesia, racconta una “nuova Eva” che decide di riscrivere la propria storia e liberarsi dagli stereotipi, riflettendo con ironia sul ruolo delle donne e sui meccanismi sociali che ancora oggi le imprigionano.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 14 novembre con lo spettacolo “Ferite a Morte”, ispirato all’omonimo libro di Serena Dandini, presso l’Aula Magna Ics Don Piero Poitinger di La Valletta Brianza, alle 20.45.

In scena la compagnia Cheproblemacè, che porterà sul palco le parole e le storie di donne vittime di femminicidio, in un racconto corale potente e toccante che dà voce a chi non può più parlare.

“Questi due eventi aprono il ricco programma autunnale di Ora Basta, che anche quest’anno pone al centro il “pianeta donna” e il contrasto alla cultura patriarcale attraverso teatro, riflessione e partecipazione” spiegano le organizzatrici, ricordando l’appuntamento con il consueto flash mob che si terrà sabato 22 novembre alle 11 in Piazza Prinetti a Merate, dove saranno gli uomini a dire “basta” alla violenza sulle donne, manifestando pubblicamente il loro impegno contro ogni forma di sopraffazione.