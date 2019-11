Violenza sulle donne: tre incontri e un evento per dire “Ora basta”

Si comincia lunedì 11 novembre in sala civica a Olgiate con la testimonianza di Catena Giardina, vittima di violenza

MERATESE – Tre incontri e un evento per dire basta alla violenza sulle donne. E’ quanto propone il gruppo Ora Basta in occasione della celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre. Si comincia lunedì 11 novembre alle 11 in sala civica di via Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con l’incontro testimonianza con Catena Giardina, presidente dell’associazione La Fenice Scarlatta e donna vittima di violenza. Martedì 19 sarà invece la volta dell’appuntamento in agenda alle 20.45, in sala consiliare a del Robbiate. L’astrofisica Ilaria Arosio parlerà quindi delle sfide, gli insuccessi e dei trionfi delle donne astrofisiche dal 700 a oggi, nella conferenza intitolata “Un telescopio tutto per sé. Quando l’astronomia è donna”.

Focus sul codice rosso

Venerdì 22 novembre toccherà a Cernusco ospitare la conferenza “Codice rosso – Legge n. 69/2019. Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica”. La serata sarà presieduta dal dottor Enrico Manzi, presidente sezione Penale del Tribunale di Lecco e riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. Saranno presenti Giulia Maugeri, sostituto procuratore del tribunale di Lecco e le avvocatesse Monica Rosano e Nadia Colombo, del foro di Lecco.

Infine sabato 24 novembre si terrà l’evento conclusivo in piazza Prinetti a Merate.

Il gruppo Ora basta

Il gruppo Ora basta è costituito dalle seguenti associazioni: Associazione Dietro La Lavagna – Merate L’Atra Metà del Cielo – Telefono Donna di Merate Sportello Antiviolenza Officina Donna – Olgiate Molgora Associazione Merate in Comune – Merate Soroptimist Club – Merate Inner Wheel Italia – Club di Merate/Vimercate Brianza Rotary International – Club Merate Brianza Lions Club International – Club di Merate Associazione Piccoli Idilli. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate e Verderio.