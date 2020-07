Visite guidate al Muva, il museo della Valle dell’Adda. Si parte il 5 luglio

Si replica il 26 luglio. Obbligatoria la prenotazione

La visita partirà con un excursus storico su Villa Gina che ospita il Muva e la sede del Parco Adda Nord

TREZZO – Dopo il successo della prima domenica di apertura al pubblico e in attesa dell’inaugurazione ufficiale con le autorità prevista per il mese di settembre, al Muva – il Museo della Valle dell’Adda – di Trezzo sull’Adda partono anche le visite guidate. Il via al programma domenica 5 luglio, si replica domenica 26. Il costo della visita è di 4 euro più quello del biglietto.

Sono programmate due slot di visite, una al mattino e una al pomeriggio (10.00 e 15.30) e per prendervi parte è assolutamente necessaria la prenotazione scrivendo una mail a

muva.adda@gmail.com in cui occorrerà specificare l’orario prescelto e il numero esatto dei

partecipanti.

La visita partirà con un excursus storico su Villa Gina (via Padre Calvi Benigno 5) che ospita il Muva e la sede del Parco Adda Nord, sul paesaggio naturale e antropico circostante visibile dal giardino della nobile dimora e poi si entrerà nel museo per esplorare il Parco nella sua interezza, toccando in un percorso ideale i luoghi più iconici e apprezzarne le meraviglie storiche e naturalistiche in esso racchiuse.

COSTO BIGLIETTO

Intero: 4 euro

Residenti nei Comuni del Parco: 3 euro

Fino a 14 anni: 2 euro

Sotto i 5 anni: gratis