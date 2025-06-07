Vittoria alle Energiadi 2025 per l’istituto comprensivo di Missaglia – Monticello

Netta vittoria per l’istituto comprensivo Montalcini con quasi 30mila wattOro prodotti

Il progetto ha coinvolto alunni, insegnanti, associazioni, enti ed aziende del territorio

MONTICELLO – L’istituto comprensivo Montalcini ha vinto l’edizione 2025 delle Energiadi, manifestazione promossa a livello nazionale dal 2013 per sensibilizzare le scuole sulla sostenibilità ambientale.

Con quasi 30mila WattOro prodotti, pedalata dopo pedalata, gli alunni del comprensivo di Missaglia e Monticello hanno vinto la maratona no stop di 52 ore di produzione di energia elettrica, confermandosi, dopo il secondo posto raggiunto lo scorso anno, campioni di sostenibilità.

Insieme a professori e maestri, gli studenti sono riusciti a mettere in pratica lo slogan #bethechange coinvolgendo nel progetto associazioni, enti ed aziende del territorio, in un risultato corale che ha messo in mostra il volto più bello dell’intera comunità.

“Siamo veramente contenti del super risultato ottenuto e dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuti in questo bellissimo evento – fanno sapere gli organizzatori -. Dai sindaci dei comuni di Monticello Brianza e Missaglia, a tutti i prof e maestri dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, alle associazioni ed enti del territorio come anche alle aziende che ci hanno supportati con gadget e omaggi per i partecipanti, ma soprattutto a chi ha permesso tutto questo. Grazie infinite allo sponsor ufficiale Gruppo Acinque e a Mhr Consulting Software&WebSolutions che ha permesso di diffondere la voce di tutti attraverso heydjradio”.