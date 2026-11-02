“Voglio aprire un asilo per cani”: Cecilia Sala racconta in un libro la sua storia

Il libro è stato presentato sabato scorso, 31 ottobre

Al centro la scelta di vita che ha portato Cecilia Sala a inseguire i propri sogni e la propria passione

OLGIATE MOLGORA – Dalla scrivania di un’azienda all’apertura di un asilo per cani, trasformando una passione in un progetto professionale. È il percorso raccontato da Cecilia Sala nel libro Voglio aprire un asilo per cani, presentato sabato 31 ottobre a Olgiate Molgora, paese in cui è nata e cresciuta.

Un incontro partecipato da amici, parenti e curiosi, durante il quale l’autrice ha coinvolto direttamente il pubblico, chiamato a leggere ad alta voce alcune parole come Covid, licenziamento, solitudine, addestramento, burocrazia, fatica, coraggio, tenacia e passione che hanno fatto da filo conduttore all’incontro, moderato con grande delicatezza ed empatia da Giovanna Fumagalli Biollo.

Al centro del volume c’è una scelta di vita: lasciare il lavoro dipendente e trovare il coraggio di costruire qualcosa di proprio, inseguendo una passione per i cani che nel 2020 ha portato all’apertura a Merate dell’asilo Gli amici di Ceci, di cui Sala è titolare.

Un racconto che affronta il cambiamento, le difficoltà del lavoro in azienda, il peso della burocrazia e gli sforzi necessari per trasformare un’idea in realtà. Ma Voglio aprire un asilo per cani non è un manuale per chi desidera avviare un’attività nel settore cinofilo:. è soprattutto la storia di un percorso personale, nel quale molti possono riconoscersi, anche se i propri sogni e le proprie aspirazioni sono diversi.

“Mi piacerebbe che la mia storia fosse uno stimolo per chi si sente intrappolato in qualcosa e non trova la forza o le energie per uscirne”, ha spiegato l’autrice che vorrebbe anche che il libro servisse per far conoscere una professione ancora poco nota e spesso sottovalutata.

Il volume è disponibile sulle principali piattaforme di e-commerce oppure può essere richiesto direttamente all’autrice scrivendo a gliamicidiceci@gmail.com.

Un’altra occasione per incontrare Cecilia Sala e conoscere il suo percorso sarà sabato 28 novembre alle 18.30, quando è in programma una seconda presentazione al Binario Vivo di Cernusco Lombardone.