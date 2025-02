Volontari al lavoro per rendere Merate più bella e pulita

Protezione civile impegnata con la pulizia della roggia Annoni nell’ambito di Fiumi Sicuri

Volontari al lavoro per pulire le frazioni di Sartirana e Cassina con Plastic Free

MERATE – Una domenica speciale contrassegnata dalla cura del verde e dell’ambiente. Ieri, 16 febbraio, sono stati diversi i volontari che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per rendere la città più bella e vivibile preservando non solo gli angoli naturalistici più importanti, ma anche pulendo da rifiuti e tante, troppe, tracce di inciviltà strade e parcheggi.

I volontari della Protezione civile, capitanati dal coordinatore Andrea Bonfanti, si sono impegnati nella pulizia della roggia Annoni, nella zona limitrofa al laghetto di San Rocco (dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area), provvedendo a rimuovere rovi, rami caduti al suolo ed erbacce. Un lavoro impegnativo e complesso, salutato con grande favore dal sindaco Mattia Salvioni che ha voluto recarsi di persona sul luogo per ringraziare le tute gialle per il prezioso impegno.

Sempre il primo cittadino ha preso parte ieri alla giornata di pulizia ambientale promossa dall’associazione Plastic Free: armato di guanti e pinzetta, ha collaborato insieme ai volontari alla pulizia di diverse zone tra cui le frazioni di Sartirana e Cassina.

Il calendario di incontri per la pulizia ambientale prevede un nuovo appuntamento ad aprile, per la precisione il 6, con focus sulla frazione di Novate e via Bergamo. Il 18 maggio sarà la volta di Brugarolo mentre il 21 settembre di Merate Centro. Il giro si chiuderà con altri due appuntamenti, ovvero il 19 ottobre viale Verdi e il 23 novembre Pagnano e Cicognola.