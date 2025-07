VVF Merate, quasi coperto il budget per la Piattaforma per i Lavori in Elevazione,

L’associazione Amis di Pumpier de Meraa ringrazia la Fondazione Comunitaria del Lecchese e i donatori per il sostegno

MERATE – Un passo decisivo verso un importante potenziamento dei mezzi a disposizione dei Vigili del Fuoco Volontari di Merate: grazie alla generosità del territorio e al sostegno concreto della Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’associazione Amis di Pumpier de Meraa ha quasi completato il finanziamento del progetto PLE – l’acquisto di una Piattaforma per i Lavori in Elevazione, fondamentale per operazioni di soccorso in quota.

Con oltre 20.000 euro raccolti in pochi mesi attraverso il Bando 2025 della Fondazione, e il conseguente contributo raddoppiato dalla stessa (per un totale di 40.000 euro), il progetto ha raggiunto un importante traguardo: oltre il 90% del budget complessivo necessario è stato coperto.

Il costo totale dell’investimento, che ammonta a circa 275.000 euro, è stato sostenuto anche grazie ai 100.000 euro messi in campo dall’associazione AMIS, ai 75.000 euro ottenuti da un bando regionale, e a 60.000 euro provenienti da privati e aziende del territorio.

“Siamo davvero vicini all’obiettivo – commenta l’associazione – e contiamo ora nel supporto dei 30 Comuni serviti dal Distaccamento di Merate, oltre che nel contributo degli imprenditori locali. A oggi, La Valletta Brianza è l’unico Comune ad aver risposto all’appello, ma siamo fiduciosi che altri seguiranno l’esempio”.

Il nuovo mezzo sarà un elemento strategico per la sicurezza locale, soprattutto considerando che il distaccamento copre un territorio che si estende su tre province e che, solo nel weekend del 5-8 luglio 2025, ha effettuato oltre 80 interventi con utilizzo di autoscala.

È ancora possibile contribuire alla causa donando tramite il sito della Fondazione Comunitaria del Lecchese (progetto “PLE VVF Merate”) oppure direttamente tramite il conto dell’associazione, disponibile sul sito www.amisdipumpier.it.

Tutti i donatori verranno ringraziati pubblicamente durante il Fireparty 2025, occasione in cui verrà presentato il nuovo mezzo e reso noto l’elenco completo dei sostenitori.

L’associazione ringrazia di cuore tutti coloro che hanno già creduto in questo progetto e invita la comunità a continuare a sostenere un investimento che rafforza la sicurezza, la prontezza operativa e il legame con il territorio.