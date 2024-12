Merate, storie di bimbi coraggiosi nel video calendario dell’Avvento della scuola di Montello

L’originale iniziativa degli insegnanti della scuola primaria di via Montello

Una storia al giorno fino al 24 dicembre con protagonisti bambine e bambini coraggiosi

MERATE – Ventiquattro storie, una per ogni giorno del calendario dell’Avvento. Anche quest’anno i maestri e le maestre del plesso di via Montello hanno voluto accompagnare bambini e famiglie nel periodo più magico dell’anno confezionando il video calendario con le storie di bambine e bambini coraggiosi.

Dal 1° dicembre e fino al giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, verrà proposta una storia di bambini coraggiosi: 24 ragazze e ragazzi straordinari che hanno cambiato la loro vita e anche quella degli altri.

“Il coraggio non vuol dire non avere paura! Avere paura è normale: le persone coraggiose sono quelle che affrontano le loro paure e le loro incertezze – afferma la coordinatrice del plesso nel video introduttivo all’originale iniziativa riproposta quest’anno dopo il grande successo delle fiabe di Rodari, proposte per l’Avvento 2023 -. Il coraggio è fare quello che è giusto quando tutti ti deridono, è fare quello che credi malgrado le difficoltà. Il coraggio non è solo degli eroi, ma anche degli uomini e delle donne comuni”.

Ad aprire le fila dei personaggi coraggiosi il 1° dicembre Astrid Lindgren, celebre autrice di “Pippi Calzelunghe”, emblema dello spirito ribelle. Suo il motto “Combinare guai non è mai stata una cosa studiata. Capita!”

Scoprire questo magico calendario è semplice: basta andare sul link del calendario dell’Avvento della scuola primaria di via Montello , sbloccare ogni giorno l’apposita finestrelle con riportato il personaggio del giorno per così scoprire la storia letta dagli insegnanti di Montello.