Merate, successo per i mercatini di Natale in piazza: ecco le altre iniziative

L’iniziativa ha dato il via alla rassegna “Il Natale si tinge di magia” promossa da Pro Loco e La Nostra Mela

Ecco i prossimi appuntamenti in programma nei prossimi giorni in vista del Natale

MERATE – Successo per i mercatini di Natale promosso domenica scorsa, 5 dicembre in piazza Prinetti, sotto il castello e in via Carlo Baslini. Sono state infatti numerose le persone che hanno voluto concedersi una passeggiata in centro attirati dalle bancarelle degli hobbysti alla ricerca di qualche idea originale e curiosa per i regali di Natale.

L’iniziativa ha di fatto inaugurato, insieme ai mini concerti itineranti degli allievi della scuola San Francesco di sabato 4, la rassegna “Il Natale si tinge di magia”, promossa dalla Pro Loco e dall’associazione dei commercianti La nostra mela per animare e riscaldare il clima in vista delle imminenti festività natalizie.

A impreziosire la manifestazione di domenica lo stand con le caldarroste a cura degli Amis de Pumpier, l’esibizione allievi scuola Music Artelab in piazza Vittoria, lo stand di Dolcibus in piazza Vittoria e l’esibizione di canti natalizi in Piazza Prinetti.

Ieri, martedì, è tornata in occasione della festa patronale la Fiera di Sant’Ambrogio: le bancarelle sono presenti nelle vie del centro anche oggi, mercoledì 8 dicembre, nonostante i timidi fiocchi di neve che hanno iniziato a scendere dal cielo da questa mattina. E’ previsto (neve permettendo) anche il passaggio degli zampognari nel centro storico.

Sabato 11 Dicembre il centro storico sarà animato dalle note della Jazz Band itinerante mentre in Piazza Prinetti sarà possibile cimentarsi con vecchi giochi di legno. I più golosi potranno gustarsi dello zucchero filato.

Domenica12 dicembre, alle 12, concerto della Banda sociale in piazza Prinetti mentre il carillon di campane itinerante invaderà in mattinata le frazioni e nel pomeriggio il centro storico.

Sabato 18 Dicembre infine trenino per le vie di Merate dalle 14 alle 18.30: la proposta sarà replicata anche domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. La musica sarà sempre protagonista: sabato con i concerti itineranti degli allievi della scuola san Francesco e l’esibizione degli allievi scuola Music Artelab in piazza Vittoria e domenica con il concerto della Banda in piazza alle 17. Previsti anche uno spettacolo per bambini e l’esibizione allievi scuola Music Artelab in piazza Faverzani nonché la calata dei Babbo Natale dal condominio. Infine venerdì 24 dicembre non poteva mancare il passaggio degli zampognari e della piva.