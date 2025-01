Merate: torna il corso di giapponese con la Pro Loco

Le lezioni, dieci in totale, inizieranno il 10 febbraio

Dopo il successo della prima edizione, torna il corso di giapponese con la Pro Loco

MERATE – Un corso base, di 15 lezioni, per imparare il giapponese. Dopo il grande successo raccolto l’anno scorso, la Pro Loco ha deciso di riproporre il ciclo di lezioni volto a fornire le una prima infarinatura in merito alla lingua del Sol Levante.

L’obiettivo è infatti quello di rendere gli i partecipanti in grado di pronunciare correttamente la lingue, leggere e scrivere i caratteri fondamentali (hiragana e katakana) e gestire una conversazione d ba ovvero presentare sé stessi e gli altri, produrre e rispondere a domande basilari.

Il corso si terrà dal 10 febbraio al 28 maggio il lunedì sera, dalle 20.30 alle 22.30 nella sede della Pro Loco in via Roma. Il costo è di 185 euro, a cui vanno sommati i 15 euro del tesseramento nel caso non si fosse già iscritti al sodalizio.

L’iniziativa è riservata a un massimo di 15 persone. Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare una mail a info@prolocomerate.org, oppure contattare il 392 6201261 dalle 20 alle 21.30. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.