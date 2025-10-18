Merate, torna il mercatino dei bambini ed è subito un successo

Il mercatino dei bambini si è tenuto questo pomeriggio, sabato, in centro città

Più di 60 le famiglie che hanno animato e colorato con i loro stand via Manzoni e piazza Prinetti

MERATE – Giochi, libri, macchinine, accessori, costumi di Halloween e Carnevale: fantasia, colore e creatività hanno animato il mercatino dei bambini, finalmente tornato nel centro storico della città dopo anni di “latitanza”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione dei commercianti La Nostra Mela, ha richiamato in piazza Prinetti e in via Manzoni, più di 60 famiglie, pronte a trasformarsi in commercianti… per un pomeriggio.

C’è chi si è munito di tavolo e chi si è fatto bastare una tovaglia stesa a terra trasformata in un bancone di negozio: il risultato non è cambiato con tanti sorrisi e tanti piccoli acquisti che hanno raggiunto l’obiettivo di liberare qualche armadio e qualche soffitta nel nome del riuso e della circolarità.

“Siamo molto soddisfatti dell’adesione raccolta nonostante lo scarso preavviso” le parole di Carlo Porro a nome de La nostra mela. “Questo conferma come questa iniziativa sia attesa dalle famiglie e dai più piccoli rappresentando anche una bella occasione di incontro. La speranza è quella di riuscire a farlo diventare un appuntamento fisso annuale. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto ricevuto in particolar modo dall’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi e dal consigliere Lorenzo Ravasi”.

A impreziosire il tutto la presenza dei giochi gonfiabili sotto le mura del Castello e del truccabimbi per un’esplosione di colore e divertimento.

La manifestazione, a cui erano presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale a partire dal sindaco Mattia Salvioni e della Pro Loco con la presidente Simona Vitali, aveva anche una finalità benefica: ai partecipanti è stato infatti suggerito di donare una parte del proprio ricavato all’associazione Abio, bambini in ospedale.