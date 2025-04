Merate, torna la caccia alle uova con la Pro Loco

L’iniziativa si terrà nel pomeriggio di sabato 19 aprile

Il ritrovo è fissato al parco di Villa Confalonieri dove si terranno la caccia alle uova e i giochi. Dopodiché tappa al centro anziani e in centro per la grande sorpresa finale

MERATE – Torna anche quest’anno l’ormai immancabile appuntamento con la caccia alle uova. L’iniziativa porta la firma della Pro Loco e si terrà sabato 19 aprile a partire dalle 14.30 al parco di Villa Confalonieri.

Ricco il programma predisposto per divertire grandi e piccini. Si comincerà con la ricerca delle uova disseminata in ogni dove nel giardino della Villa che ha ospitato anni fa il Municipio per poi proseguire con una serie di giochi all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Dopodichè, intorno alle 16.30, tutti al centro anziani Regina Teodolinda per altri giochi in compagnia prima di portarsi tutti in piazza Prinetti per una grande e dolce sorpresa.