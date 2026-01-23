Merate, torna l’appuntamento con il falò della Giubiana

Appuntamento domenica 25 gennaio a Merate
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco: il falò della Giubiana si terrà al parco Belgioioso (Cannocchiale)
MERATE – Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il falò della Giubiana. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si svolgerà domenica 25 gennaio e prevede il ritrovo alle 16.30 dal cortile della banda sociale meratese di via Manzoni.
Da qui partirà il corteo festoso e rumoroso che, percorrendo tutto il centro, raggiungerà Piazza Vittoria, via Roma e l’atrio Belgioioso per arrivare al parco del Cannocchiale.
Qui, al calar del sole, intorno alle 17.15, verrà acceso il tradizionale falò nell’area davanti alla statua dell’Ercole con il rogo del fantoccio per scacciare il freddo dell’inverno.
Durante la manifestazione sarà allestito uno stand con salamelle, panini vino, birra e bevande.