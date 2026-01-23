Merate, tutto esaurito per il corso base di astronomia. Il 29 arriva Amalia Ercoli Finzi

Ha colto nel segno la proposta lanciata dal Comune e dall’Osservatorio per festeggiare il centenario della sede sulla collina di San Rocco

Inaugurazione del corso giovedì prossimo, 29 gennaio, con la conferenza dell’astronoma Amalia Ercoli Finzi, consulente scientifica della Nasa, dell’As e dell’Esa

MERATE – Tutto esaurito per il corso base di astronomia promosso dall’osservatorio astronomico di Brera in occasione del centenario di fondazione della sede meratese e, in particolare, della prima luce del telescopio storico Zeiss (20 settembre 1926).

Tra le iniziative messe in campo, dopo la mostra ospitata l’autunno scorso all’osservatorio e nei cortili di Palazzo Prinetti, spicca il corso base di astronomia dal titolo “Dalle Stelle alle Galassie”, che nel giro di pochi giorni, ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Il corso si struttura su nove incontri in calendario dal 5 febbraio al 9 aprile con relatori le astrofisiche e gli astrofisici dell’Osservatorio che sveleranno i “segreti” dell’universo. A Mario Carpino, Ilaria Arosio, Gabriele Ghisellini e Sabrina De Grandi verrà affidato il compito di parlare di sistema solare, pianeti extrasolari, evoluzione stellare, relitti stellari, buchi neri e galassie fornendo elementi e conoscenze basi per introdursi al complesso mondo dell’astronomia.

Il ciclo di lezioni, riservate a un numero massimo di 70 persone (già raggiunto) per via della capienza del salone di Villa Confalonieri, verrà inaugurato giovedì 29 gennaio alle 20.30 dalla conferenza dell’ingegnera e filantropa Amalia Ercoli Finzi. La serata, dal titolo “Il mio Spazio”, si terrà all’auditorium del Comune alle 20.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Inoltre da lunedì 26 gennaio a venerdì 6 febbraio, in orario di apertura degli uffici, nell’atrio d’ingresso del comune di Merate sarà allestita la mostra “100 anni di astronomia in Brianza” con foto della sede meratese dell’Osservatorio Astronomico di Brera dai primi del ‘900 ad oggi.