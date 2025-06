Merate, ultimata la riqualificazione di San Rocco: sabato l’inaugurazione

Appuntamento per sabato 5 luglio alle 10 all’ingresso del percorso pedonale

Sarà presentato anche il nuovo Sentiero Beatrice

MERATE – Sabato prossimo, 5 luglio, il comune di Merate invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione dell’area di San Rocco, recentemente riqualificata, e del Sentiero Beatrice, un nuovo percorso pedonale che collega via San Rocco a via Marco. L’appuntamento è alle ore 10 all’ingresso del sentiero in via San Rocco.

L’intervento di riqualificazione vuole offrire ai cittadini un nuovo itinerario immerso nella natura e nella storia del territorio al fine di valorizzare un’area di grande pregio naturalistico e faunistico.

All’inaugurazione, dopo i saluti istituzionale, il direttore dei lavori il dottor Davide Beccarelli e il faunista il dottor Raoul Manenti illustreranno nel dettaglio come si è sviluppato il progetto di riqualificazione dello specchio d’acqua di San Rocco, intorno al quale sono state ridefinite le sponde, e la nascita del percorso Beatrice. L’evento si concluderà proprio con una passeggiate lungo il nuovo tracciato immerso nel verde per ammirare da vicino le bellezze naturalistiche dell’area.