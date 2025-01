Merate: un febbraio ricco di attività al centro sociale anziani

Il centro sociale anziani, situato in piazza don Minzoni, è gestito dalla cooperativa Sineresi

Domenica 16 febbraio torna l’appuntamento con il pranzo della domenica

MERATE – Dagli esercizi per la salute mentale e fisica allo sferruzzare solidale, passando per l’arte, il pranzo sociale e consigli di auto- salute.

Sarà un febbraio molto vivace quello ai nastri di partenza al centro sociale Teodolinda, gestito dalla cooperativa Sineresi, dove, agli appuntamenti ormai tradizionali, verranno aggiunte nuove proposte.

Vengono confermati infatti “Allenamente. La ginnastica per la mente” del martedì, gli “Esercizi per la salute. Dalla ginnastica dolce alle discipline orientali” del giovedì mattina, la tombola del giovedì pomeriggio e lo sferruzzare solidale del venerdì ( il 7 e il 21).

Il già ricco calendario verrà integrato martedì 11 con l’inaugurazione, alle 16.45, di “Arte al centro”, una mostra collettiva di dipinti che avrà come filo conduttore il colore verde. Massimo Bollani, di Arteeventi, introdurrà l’evento e accompagnerà nella visione delle opere che resteranno esposte nel nostro centro per qualche settimana.

Domenica 16 febbraio invece appuntamento con il pranzo sociale svolto in collaborazione con ProLoco (necessaria la prenotazione), a cui seguirò, a partire dalle 15, la balera con Rosolino.

Chiuderà il mese la dottoressa Adele Frigerio con l’incontro, in programma martedì 25 alle 16.30 , “Dopo la quarantina u dulùr ògne matina. Utili consigli di “auto-salute”: una piacevole chiacchierata dove non mancheranno competenza, ironia e semplicità. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Il bosco di Matteo.