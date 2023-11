Merate: un Halloween da tutto esaurito tra maschere, dolcetti e scherzetti

Successo per la festa di Halloween organizzata ieri, martedì, dalla Pro Loco

L’iniziativa è partita in piazza Prinetti e poi si è trasferita al centro anziani di piazza don Minzoni tra letture, giochi e balli

MERATE – Caramelle, dolcetti e gadget esauriti a suon dell’ormai celebre domanda “dolcetto o scherzetto?” Grande partecipazione ieri, martedì, alla festa di Halloween promossa dalla Pro Loco, in sinergia con la cooperativa Sineresi che gestisce il centro anziani di piazza don Minzoni, per animare una delle feste diventata, negli ultimi anni, uno degli appuntamenti più attesi soprattutto dai bambini.

A partire dalle 17 piazza Prinetti si è riempita di scheletri, vampiri, diavoli e streghette che, opportunamente equipaggiati con borsette e contenitori a forma di zucca, hanno bussato alla porta dei commercianti del centro per ricevere un dolcetto o un piccolo pensierino.

Gli esercenti non si sono fatti trovare impreparati attingendo alle scorte e alla fantasia per non deludere le aspettative dei più piccoli. Dopodiché, trasferimento al centro anziani trasformato per l’occasione in un cimitero con tanto di bare, lumini e scheletri.

Qui mentre i genitori si sono concessi un aperitivo, i bambini hanno potuto assistere alle letture animate da parte di alcune lettrici volontarie della biblioteca.

Un “antipasto” culturale prima di poter gustare, tutti insieme, un piatto di pizza con il gran finale di giochi, musica e balli per festeggiare, in allegria, la serata più mostruosa dell’anno.