L’incontro si è tenuto ieri, mercoledì, e ha coinvolto gli studenti dell’istituto Clerici

Da anni Tavecchio porta nelle scuole la propria storia attraverso il “Progetto Vita – La consapevolezza per prevenire”

MERATE – Dalla lezione sul Codice della strada alla testimonianza di chi ha visto la propria vita cambiare per un incidente. È stato un incontro speciale quello che mercoledì 25 novembre ha coinvolto le classi prime dell’Istituto Clerici allo Spazio Giovani dell’Area Cazzaniga, nell’ambito del percorso di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale promosso dalla Polizia Locale di Merate.

Ospite dell’iniziativa è stato Alessio Tavecchio, atleta paralimpico che, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, ha saputo trasformare una drammatica esperienza in una nuova sfida, arrivando a rappresentare l’Italia nel nuoto ai Giochi Paralimpici di Atlanta del 1996. Da anni porta nelle scuole la propria storia attraverso il “Progetto Vita – La consapevolezza per prevenire”, un percorso di sensibilizzazione che punta a far riflettere soprattutto i più giovani sui rischi della strada e sull’importanza di comportamenti responsabili.

L’incontro si è aperto con l’intervento delle agenti di Polizia Locale Cecilia Ammatuna e Grazia Scala e del comandante Ciro Scognamiglio, che hanno illustrato agli studenti le attività quotidiane del comando e le principali norme del Codice della strada. A seguire, la testimonianza di Tavecchio ha offerto ai ragazzi un’occasione per guardare al tema della sicurezza da una prospettiva diversa, attraverso il racconto diretto delle conseguenze che un incidente può avere sulla vita di una persona.

Tantissime le domande rivolte al campione paraolimpico dagli studenti, colpiti dalla sua testimonianza toccante e intensa, capace di andare dritto al cuore delle persone presenti.

L’appuntamento, a cui hanno preso parte anche il sindaco Mattia Salvioni e la vice Valeria Marinari, rientra in un più ampio programma di formazione, prevenzione ed educazione stradale avviato nelle scorse settimane dalla Polizia Locale nelle scuole cittadine, a partire da alcune realtà dell’infanzia. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con il coinvolgimento di altre classi dell’Istituto Clerici.