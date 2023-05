Merate: Varisco e Mulazzani si contendono lo sportivo dell’anno. Menzione per Bonfanti

La consegna del premio sportivo dell’anno avverrà il 3 giugno in occasione della notte dello sport

La commissione ha espresso un orientamento che dovrà essere ora vagliato dalla Giunta

MERATE – Riccardo Mulazzani, cintura nera della scuola Reiwa Karate Do, Rachele Varisco, ginnasta dell’Asd Rhythmics Gym e Sara Bonfanti, insegnante di danza, originaria di Pagnano che la scorsa estate ha percorso in solitaria il sentiero Italia, da Trieste fino alla Sardegna.

Sono le candidature presentate per il premio di sportivo dell’anno, il riconoscimento che ogni anno l’amministrazione comunale riserva a chi si è distinto in ambito sportivo.

La commissione sport, riunita mercoledì, ha analizzato le proposte protocollate in Comune, orientandosi per il conferimento del premio sportivo dell’anno a Mulazzan o a Varisco e optando per una menzione nei confronti di Bonfanti.

L’ultima parola spetterà però alla Giunta, che dovrà esprimersi in merito entro il 3 giugno, quando il premio verrà consegnato pubblicamente in occasione della notte bianca della sport.