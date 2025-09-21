Merate, violenza sulle donne: un flash mob al maschile per dire Ora Basta

Il flash mob si terrà sabato 22 novembre in piazza a Merate

L’idea è quella di far sfilare solo gli uomini, accompagnati dal rullo dei tamburi

MERATE – Un flash mob caratterizzato dalla forte presenza maschile per dare voce agli uomini che scelgono di dire basta alla violenza di genere. E’ quanto intende promuovere il gruppo Ora basta, da anni attivo nel campo della sensibilizzazione e della promozione di iniziative di contrasto alla violenza sulla donne, che anche quest’anno organizzerà, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ormai tradizionale manifestazione in piazza Prinetti.

L’appuntamento è per sabato 22 novembre alle 11 con un’iniziativa che vuole, ancora una volta, catalizzare l’attenzione dell’intera comunità dando questa volta voce e spazio agli uomini, consapevoli che il percorso di superamento degli stereotipi e delle radici culturali che alimentano la violenza debba essere fatto insieme, senza distinzioni di genere e convinti altresì che siano proprio gli uomini a dover prendere posizione contro quei comportamenti patriarcali che ancora oggi giustificano, alimentano o normalizzano la violenza sulle donne.

Giovedì sera, le referenti del coordinamento di associazioni del meratese nato nel 2017, hanno voluto incontrare i rappresentanti delle associazioni meratesi, contattati in precedenza con una mail, per condividere l’idea di confezionare un flash mob a trazione maschile.

Pochi i sodalizi che hanno risposto all’appello, mostrando da subito la disponibilità a partecipare alla manifestazione, ma la speranza è che la voce possa rapidamente spargersi allargando il raggio di partecipanti entro la data del 30 settembre, termine fissato per raccogliere le adesioni al fine di organizzare al meglio il tutto. “Gli uomini hanno sempre partecipato ai nostri flash mob, ma questa volta chiediamo loro un atto di coraggio, ovvero di sfilare da soli da piazza Prinetti fino a piazza degli Eroi, accompagnati solo dal rullo dei tamburi” hanno spiegato Franca Rosa, Isabella Mauri e Marisa Corradini, alternandosi nella conduzione della serata.

Presente al momento di confronto anche il sindaco di Merate Mattia Salvioni che oltre ad assicurare la sua presenza ha promesso di estendere l’invito ai consiglieri e ai dipendenti comunali maschi.

Come per gli anni precedenti, assicurata anche la partecipazione degli istituti scolastici superiori con cui sono in corso le interlocuzioni per la programmazione delle modalità di coinvolgimento.