Messa in sicurezza della Sp54: approvato il progetto esecutivo

Rotonda all’incrocio con via Kennedy, al confine tra Missaglia e Montevecchia

Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale a Cernusco Lombardone

MISSAGLIA – La Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza della Sp54, per un importo complessivo di 715.000 euro.

Il progetto prevede l’adeguamento con nuova regolamentazione a rotatoria a precedenza interna dell’intersezione con via Kennedy, al confine tra Missaglia e Montevecchia, e la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale a Cernusco Lombardone, in prossimità dell’intersezione fra via Papa Giovanni XXIII (Sp 54) e via Vincenzo Monti.

Queste opere saranno finanziate dal Ministero (500.000 euro), dai Comuni di Montevecchia (100.000 euro), Missaglia (100.000 euro) e Cernusco Lombardone (15.000 euro).

“L’approvazione del progetto esecutivo – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – rappresenta una tappa significativa del percorso avviato con i Comuni di Cernusco Lombardone, Montevecchia, Missaglia e Monticello Brianza, con l’analisi dell’incidentalità, la rilevazione delle criticità, la messa in ordine delle priorità di intervento, la ricerca delle risorse ministeriali che la Provincia di Lecco ha deciso di mettere su questa opera attesa dal territorio da circa 20 anni, l’acquisizione dei terreni e la progettazione. Ora procederemo con la gara d’appalto, per avviare il cantiere nella tarda primavera di quest’anno. Il confronto, la condivisione e la collaborazione tra la Provincia e le amministrazioni comunali coinvolte hanno permesso di trovare soluzioni concrete in grado migliorare il livello di servizio sulla Sp 54”.