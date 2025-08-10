Messa, processione e benedizione del lago, al via le celebrazioni per S. Lorenzo

In tanti stamattina a Mandello per la tradizionale festa

Nel pomeriggio bancarelle, cucina all’oratorio, serata danzante e fuochi d’artificio

MANDELLO – A Mandello hanno preso il via le celebrazioni per San Lorenzo con la messa solenne, la processione con la reliquia del santo e la benedizione del lago e delle imbarcazioni. Nonostante la calda mattinata di agosto, tanti i fedeli che hanno partecipato rinnovando una tradizione molto sentita. La Messa è stata celebrata dal mandellese don Marco Nogara che, proprio quest’anno, festeggia i 20 anni di sacerdozio.

La giornata di festa proseguirà dalle ore 16 con le bancarelle in piazza Garibaldi. Dalle 17.30 alle 21 possibilità di piccole gite sulle tradizionali “Lucie” con la presenza del gruppo folkloristico Firlinfeu “L’Allegra Brigata” in abiti tradizionali. Ore 18.30 apertura cucina all’Oratorio di San Lorenzo. Ore 21 serata danzante all’Oratorio di San Lorenzo, con musica dal vivo: liscio e balli di gruppo con l’Orchestra Grilli. Ore 22 gran finale con un suggestivo show di fuochi d’artificio sul lago.

(Si ringrazia Luisella Aliprandi per le fotografie)