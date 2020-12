Meteo: tempo variabile nei prossimi giorni. Rischio gelate notturne

Le previsioni meteo danno instabilità nei prossimi giorni e temperature minime in calo

Nel fine settimana è prevista una nuova forte perturbazione

LECCO – Tempo variabile e locale instabilità con temperature minime in calo. E’ quello che ci aspetta nei prossimi giorni quando, stando alle previsioni meteo, la Lombardia sarà ancora interessata dalla perturbazione che ha portato l’abbondante nevicata che da questa notte sta imbiancando tutto il Lecchese. A preoccupare ora è , complice le temperature notturne al di sotto dello zero termico, il rischio delle gelate notturne su strade e marciapiedi ancora pieni di neve.

Giovedì sono previste ancora correnti occidentali ma più stabili mentre da venerdì è previsto, stando a quanto riportato da Arpa Lombardia, un nuovo approfondimento di una saccatura sull’Europa Occidentale con possibilità di tempo perturbato a partire da sabato.

Venendo nel dettaglio le previsioni per oggi, lunedì 28 dicembre, vedono il cielo inizialmente ovunque coperto con schiarite nel pomeriggio a partire da sudovest e un ritorno della nuvolosità in serata. Domani, martedì, mattino variabile mentre nel pomeriggio sono possibili precipitazioni isolate sulle Prealpi Orientali, nevose oltre 500 metri. Le minime restano basse e sotto lo zero, rendendo più che probabili gelate diffuse nella notte e nella prima mattinata. Sempre dall’Arpa viene sottolineato il pericolo valanghe marcato su tutti i settori e il problema dei lastroni da vanto fortemente instabili oltre il limite boschivo.