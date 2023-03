“Microchip Day”, successo per l’iniziativa di Ats in Valsassina

Durante la giornata, che si è svolta a Barzio, ai proprietari è stato offerto il servizio di identificazione dei propri cani tramite microchip

16 animali sono stati identificati, il direttore del Dipartimento Veterinario di Ats: “E’ la strada giusta per combattere il problema della mancata registrazione all’anagrafe”

BARZIO – Il primo “microchip day”, l’iniziativa di ATS Brianza svoltasi presso la sede del Dipartimento veterinario a Barzio giovedì 16 marzo per offrire l’identificazione tramite microchip e l’iscrizione dei cani all’anagrafe a tariffa agevolata, ha riscosso un ottimo successo.

“Sono stati identificati 16 animali – spiega il Direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza dr. Diego Perego – un numero che riteniamo molto positivo considerando il fatto che senza questa opportunità probabilmente questi proprietari, per motivi vari, non avrebbero registrato i loro animali. Crediamo che la scelta di offrire un servizio con condizioni agevolate, economiche, di orari e di prossimità, sia la strada giusta per combattere il problema”.

L’evento infatti è stato organizzato, con la collaborazione di ENPA, al fine di incrementare la percentuale di cani identificati tramite microchip e iscritti all’anagrafe regionale con una tariffa agevolata e orari serali.

Il primo “Microchip day” ha avuto luogo nella provincia di Lecco, in particolare nel comprensorio dei Comuni della Valsassina, dove attualmente sono identificati solo il 60% dei cani ritrovati, con il primario scopo di rintracciare i proprietari dei cani smarriti.

“La buona riuscita di questa prima iniziativa – conclude il dr. Perego – porterà sicuramente all’organizzazione di altre giornate di questo tipo, con orari maggiori, sempre partendo dal territorio valsassinese”.

Si ricorda che la Legge Regionale del 2009 prevede che tutti i cani siano identificati con microchip e contestualmente iscritti all’anagrafe animali d’affezione regionale secondo la seguente tempistica:

– cuccioli: entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione a qualsiasi titolo;

– cani adulti: entro 15 giorni dall’inizio del possesso.

Il microchip contiene un codice di 15 cifre, è inalterabile e sicuro, viene applicato con una siringa sul lato sinistro del collo o della spalla e letto avvicinando un apposito lettore all’animale.

L’iscrizione prevede la registrazione informatica dei dati anagrafici del proprietario, del detentore e dell’animale in modo da garantire la veloce restituzione degli animali in caso di smarrimento.

I dati presenti in anagrafe permettono di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione regionale degli animali d’affezione, in modo da predisporre interventi appropriati di prevenzione dell’abbandono, tutela sanitaria e protezione degli animali, per monitorarne i risultati.