Lecco-Tirano, a Varenna il sindaco nega il passaggio dei bus nel centro storico

Il primo cittadino propone dei bus navetta che ogni 10-15 minuti porteranno gli utenti in centro

Manzoni: “In estate si rischia il blocco della circolazione”

VARENNA – Il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, ha espresso le sue preoccupazioni su quella che sarà una calda estate senza treni data l’annunciata chiusura estiva per lavori di potenziamento alla linea tra Lecco e Tirano. Perciò verranno messi in moto 72 autobus che faranno spola fra il capoluogo e la Valtellina, passando per i comuni del ramo lecchese.

Secondo il primo cittadino il passaggio di un così alto numero di autobus comporta dei rischi sia ai pedoni che alla viabilità e per questo non autorizzerà alcun bus a passare per le vie del centro storico: “Oggi si è avuto un assaggio di quanto avverrà ogni giorno a partire dal prossimo 15 giugno e fino al successivo 15 settembre con la chiusura ininterrotta della ferrovia per tre mesi”.

“Il transito di moltissimi autobus sostitutivi all’interno del centro storico di Varenna in questo fine settimana di chiusura della linea ferroviaria (per lavori programmati) ha comportato, oltre che pericoli per i pedoni che transitano per la via principale del paese, rischi di intasamento e di blocco della circolazione”

“Il sindaco non autorizzerà nella prossima estate il transito di alcun autobus sostitutivo all’interno del paese. La proposta che è stata avanzata da parte dell’Amministrazione comunale di Varenna, che è l’unica poi realmente realizzabile, è quella di non far transitare alcun autobus nel centro storico di Varenna, ma da Lierna raggiungere direttamente Bellano”.

“Da quest’ultima località rivierasca poi dovrà essere attivata una navetta bus che ogni 10-15 minuti porterà gli utenti che vorranno raggiungere Varenna fino alla stazione di Perledo. I disagi certamente non mancheranno ma in questo modo si eviterà il caos totale. Siamo in attesa da parte di Trenord e di Ferrovie dello Stato di un incontro per organizzare al meglio il servizio”.