Miss Italia fa tappa a Brivio: il 29 agosto la finale regionale

Appuntamento in piazza Frigerio con il concorso di bellezza più noto dello Stivale

A Brivio la finale regionale di Miss Italia 2024

BRIVIO – Miss Italia passa da Brivio. La finale regionale del concorso di bellezza più noto in tutto il paese, giunto alla 85esima edizione, farà tappa infatti anche al paese che si affaccia sulle rive dell’Adda. L’appuntamento è per giovedì 29 agosto in piazza Frigerio con la torre del Castello a fare da incantevole cornice. L’inizio dell’evento è fissato alle 20.30.

Promosso a partire dal 1946, Miss Italia ha visto tra le sue concorrenti molte ragazze che sono poi diventate famose nel mondo dello spettacolo. L’edizione 2023 è stata vinta da Francesca Bergesio.