Missaglia entra nel progetto Trash-By: lettura automatica dei contatori idrici con i mezzi della raccolta rifiuti

Grazie al progetto di Lario Reti Holding e Silea, si ha la lettura automatica del 96,65% dei contatori digitali

Il sindaco Redaelli: “Un servizio più efficiente e più sicuro per i cittadini”

MISSAGLIA – Anche Missaglia entra a far parte di Trash-By, il progetto sperimentale sviluppato da Lario Reti Holding e Silea che consente di leggere automaticamente i contatori dell’acqua durante il normale passaggio dei mezzi della raccolta differenziata porta a porta.

La sperimentazione, avviata nel maggio 2026 sul territorio comunale, sta già dando risultati significativi. Dei 2.088 contatori elettronici installati, il 96,65% viene infatti rilevato regolarmente attraverso il sistema “drive-by”, senza la necessità di accedere alle singole abitazioni o di impiegare personale dedicato alle letture.

Il progetto, lanciato nell’ottobre 2024, sfrutta la tecnologia degli smart meter installati sui contatori idrici. I mezzi di Silea sono stati dotati di appositi dispositivi (gateway) che, durante il consueto servizio di raccolta dei rifiuti, ricevono automaticamente i dati trasmessi dai contatori digitali. Al termine del turno di lavoro le informazioni vengono inviate ai server di Lario Reti Holding, dove sono validate e registrate nel sistema gestionale.

Il vantaggio è duplice: da un lato si eliminano le letture manuali, dall’altro si ottengono rilevazioni più frequenti e precise, riducendo il ricorso a consumi stimati e migliorando il servizio ai cittadini.

Per le utenze ancora dotate di vecchi misuratori, il Comune di Missaglia, in accordo con Lario Reti Holding, avvierà una campagna di contatti per programmare la sostituzione con i nuovi contatori digitali.

“Sono molto soddisfatto di essere arrivati alla lettura dei contatori del servizio idrico in automatico grazie al metodo Trash-By – commenta il sindaco Paolo Redaelli –. La sinergia tra Lario Reti Holding e Silea, due aziende di proprietà dei Comuni lecchesi, ha permesso di realizzare un servizio a favore di tutta la cittadinanza”.

Il primo cittadino sottolinea anche i benefici concreti del progetto. “Dopo l’introduzione dei contatori 2.0 per l’energia elettrica e l’avvio del progetto pilota per la lettura automatica dei contatori del gas, la digitalizzazione del servizio idrico completa un percorso che automatizza la misura e il telecontrollo dei principali servizi di cui usufruiamo ogni giorno. Questo sistema elimina la necessità dei tecnici rilevatori, riducendo il rischio di truffe ai cittadini, consente di individuare più facilmente eventuali perdite domestiche evitando bollette elevate e migliora il controllo degli impianti a beneficio dell’intera comunità”.

Oltre a Missaglia, il sistema è già operativo nei comuni di Calolziocorte, Carenno, Cremella, Erve, Garbagnate Monastero, Merate, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Osnago, Rogeno, Sirone e Vercurago.

Con la progressiva estensione del progetto, Lario Reti Holding conferma l’obiettivo di rendere il servizio idrico sempre più digitale, sostenibile ed efficiente, garantendo letture puntuali dei consumi, una riduzione dei costi operativi e una migliore gestione delle risorse.