Moggio. Lavori sulla Sp 64: chiusura prorogata fino al 18 settembre

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18

La posa del nuovo asfalto è stata in parte rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse

MOGGIO – Proseguono i lavori lungo la Sp 64 Prealpina Orobica e viene prorogata la chiusura della strada nelle ore di cantiere. Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre non si potrà transitare nel tratto compreso tra il ponte sulla valle di Bongio e il passo Culmine San Pietro, nei territori di Moggio e Cassina Valsassina, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18.

La proroga si è resa necessaria a causa del maltempo, che nei giorni scorsi ha rallentato gli interventi. I lavori erano infatti previsti inizialmente fino all’11 settembre: è stato possibile rimuovere il vecchio strato di asfalto, mentre una parte della nuova pavimentazione deve ancora essere realizzata.

Durante le ore di cantiere la strada sarà completamente chiusa perché le sue dimensioni non consentono di far convivere in sicurezza il traffico con mezzi e operai al lavoro. Dalle 12 alle 13 e dopo le 18 la Sp 64 tornerà invece percorribile normalmente in entrambi i sensi di marcia.

Nei periodi di apertura resta in vigore il limite di 30 km/h, insieme alla segnaletica predisposta nell’area interessata dai lavori. Anche durante le chiusure sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza.