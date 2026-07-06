Molestie olfattive, Rogeno convoca un nuovo tavolo tecnico: incontro il 29 luglio

Invitati ARPA, ATS, Provincia e una rappresentanza dei cittadini

Il Comune: “Continuate a segnalare gli episodi, sono fondamentali per le verifiche”

ROGENO – Il Comune di Rogeno torna a riunire il tavolo tecnico dedicato al tema delle molestie olfattive. La nuova seduta è stata convocata per mercoledì 29 luglio e vedrà la partecipazione dei rappresentanti di ARPA, ATS, Provincia di Lecco e di alcuni cittadini che stanno seguendo da vicino la vicenda.

L’incontro rappresenta un nuovo momento di confronto dopo la riunione svoltasi lo scorso aprile e servirà a fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività ispettive condotte dagli enti competenti.

Al centro dell’attenzione ci saranno le segnalazioni di odori molesti percepiti in alcune zone del territorio comunale, in particolare nell’area circostante il comparto industriale, e le verifiche effettuate per individuarne l’origine.

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che, per garantire la massima trasparenza sull’iter in corso, sul sito istituzionale è disponibile una sezione dedicata nella quale sono pubblicati verbali, aggiornamenti e comunicati relativi alle attività svolte dagli enti coinvolti fin dall’inizio della vicenda.

Il sindaco rinnova inoltre l’appello ai cittadini affinché continuino a segnalare eventuali episodi di molestie olfattive attraverso i canali ufficiali del Comune.

“È importante in questa fase che tutti i cittadini che dovessero rilevare molestie olfattive le segnalino tramite le vie ufficiali. Questo consente agli enti, incrociando i dati meteorologici, di analizzare la distribuzione degli odori sul territorio. Ciò rappresenta uno strumento fondamentale per l’accertamento e il monitoraggio della situazione. In assenza di segnalazioni puntuali, c’è il rischio di valutare una realtà diversa da quella effettivamente percepita”.

Per effettuare una segnalazione è sufficiente inviare una mail al Comune oppure compilare l’apposito modulo disponibile online, indicando il luogo, il giorno, l’orario di inizio e di fine dell’episodio e una breve descrizione dell’odore avvertito.

L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e conferma l’impegno a garantire un monitoraggio costante e trasparente della situazione con l’obiettivo di arrivare a una soluzione definitiva.