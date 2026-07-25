Molteno, 200 mila euro dalla Regione per il prolungamento della Sp52

Approvato in Consiglio regionale l’emendamento del sottosegretario Mauro Piazza

Il finanziamento sosterrà la realizzazione della tangenzialina di Raviola

MOLTENO – Arriva dalla Regione Lombardia un finanziamento da 200 mila euro per il prolungamento della SP 52 con collegamento alla SP 49. Il Consiglio regionale ha infatti approvato, nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2026-2028, l’emendamento presentato dal consigliere regionale della Lega e sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, destinato al Comune di Molteno per il cofinanziamento dell’opera.

L’intervento riguarda la realizzazione della cosiddetta tangenzialina di Raviola, un progetto atteso da tempo dall’amministrazione comunale e considerato strategico per la viabilità dell’area oggionese e della Brianza lecchese.

L’opera permetterà di rafforzare il collegamento tra due importanti assi viari provinciali, con l’obiettivo di rendere più efficienti gli spostamenti di cittadini, lavoratori e imprese, oltre a contribuire alla riduzione delle criticità legate al traffico locale.

“Con questo stanziamento diamo una risposta concreta a una richiesta del territorio – ha dichiarato Mauro Piazza –. Il prolungamento della SP 52 rappresenta un’opera importante per migliorare la mobilità, aumentare la sicurezza stradale e sostenere lo sviluppo di un’area particolarmente dinamica dal punto di vista economico e produttivo”.

Secondo Piazza, il finanziamento rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni locali e regionali: “Si tratta di un’infrastruttura che avrà ricadute positive non soltanto per Molteno, ma per l’intero comprensorio oggionese e brianzolo. Migliorare i collegamenti tra le arterie provinciali significa rendere più fluidi gli spostamenti, ridurre le criticità legate al traffico e sostenere lo sviluppo del territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella, che ha ringraziato Regione Lombardia e il sottosegretario Piazza per il contributo ottenuto.

“Il finanziamento di 200 mila euro consentirà la realizzazione della tangenzialina di Raviola – ha spiegato il primo cittadino –. Si tratta di un sostegno concreto al miglioramento della mobilità, della sicurezza stradale e della qualità della vita della nostra comunità, con benefici significativi in particolare per la frazione di Raviola”.

Il sindaco ha sottolineato anche il peso economico dell’intervento per un Comune di piccole dimensioni: “È un’opera nella quale abbiamo sempre creduto, ma che comporta costi particolarmente rilevanti per un ente delle dimensioni del nostro Comune. Per questo il supporto di Regione Lombardia risulta determinante per trasformare un progetto atteso da tempo in una realizzazione concreta”.

Il nuovo collegamento rappresenta quindi un tassello importante per il potenziamento della rete infrastrutturale locale, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza nell’intero territorio oggionese.