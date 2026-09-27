Molteno, a dicembre tornano i tradizionali mercatini di Natale

L’appuntamento è per domenica 6 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30, in Piazza Risorgimento e Via Roma

Commercianti, hobbisti e associazioni possono aderire entro il 23 novembre 2026

MOLTENO – A Molteno torna uno degli appuntamenti legati alla tradizione natalizia del paese. L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza infatti “Natale in centro”, manifestazione dedicata ai mercatini natalizi che animerà il centro del paese e il Parco di Villa Rosa.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30, tra Piazza Risorgimento e Via Roma. L’iniziativa ripropone una formula ormai consolidata, con la presenza di bancarelle nelle quali associazioni, commercianti e hobbisti proporranno soprattutto articoli e prodotti legati alle festività natalizie.

Per le associazioni di Molteno e del territorio, la manifestazione rappresenta anche un’opportunità per presentare la propria attività e far conoscere la propria presenza. Accanto a loro potranno partecipare commercianti e hobbisti interessati a prendere parte all’edizione 2026.

Le adesioni dovranno essere inviate entro il 23 novembre 2026 all’indirizzo vigilanza@comune.molteno.lc.it, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “MERCATINI NATALIZI 2026”. La partecipazione è gratuita.

L’Amministrazione metterà inoltre a disposizione dei gazebo per gli espositori che ne avessero necessità. La richiesta potrà essere inserita direttamente nel testo della mail di adesione.

È prevista anche una soluzione alternativa in caso di maltempo. Le bancarelle dei mercatini delle sole associazioni saranno infatti allestite presso la palestra della Scuola Secondaria, in Via Don Biffi 1.