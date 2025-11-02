Molteno intitola una via a Lucio Battisti, omaggio all’illustre concittadino

Il tratto di strada che congiunge la rotonda dell’attuale via Aldo Moro al luogo dove abitava Lucio Battisti

MOLTENO – La cittadina di Molteno celebrerà Lucio Battisti, uno dei più grandi artisti italiani e illustre concittadino, intitolandogli una via. Con questa iniziativa, il Comune rende omaggio al celebre cantautore e al contributo straordinario che ha dato alla musica italiana.

“Con delibera di giunta n. 107 del 23.10.2025 è stata deliberata l’intitolazione di un tratto della Via Aldo Moro al nostro più illustre concittadino. Si tratta del tratto di strada che congiunge la rotonda dell’attuale Via Aldo Moro al luogo dove abitava Lucio Battisti. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Signora Grazia Letizia Veronese che ha espresso le sue felicitazioni per questo riconoscimento”.

Secondo quanto indicato nella comunicazione cartacea inviata ai residenti della zona, l’Ufficio Anagrafe fornirà nei prossimi giorni tutte le informazioni necessarie per i relativi adempimenti burocratici.