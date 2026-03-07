Molteno: Regione e Comuni al lavoro per la sicurezza idraulica

A Molteno il tavolo tecnico con Regione Lombardia e i sindaci di Molteno, Oggiono e Sirone

Aggiornamenti sulla vasca di laminazione Gandaloglio e sul bypass Bevera/Gandaloglio

MOLTENO – Un confronto tra Regione Lombardia e amministrazioni locali per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza idraulica dell’area dell’Alto Lambro. Il tavolo tecnico si è svolto mercoledì 4 marzo al Comune di Molteno alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Mauro Piazza e dei sindaci di Molteno, Oggiono e Sirone, con la presidenza di Roberto Cerretti, direttore vicario della Direzione Generale Territorio di Regione Lombardia.

Al centro dell’incontro lo stato di avanzamento di due opere considerate strategiche per prevenire esondazioni e allagamenti: la vasca di laminazione Gandaloglio, nei lotti 1 e 2 nel comune di Oggiono, e il bypass Bevera/Gandaloglio previsto a Molteno.

Il sottosegretario Mauro Piazza ha evidenziato come le procedure amministrative per la realizzazione della vasca di laminazione richiederanno ancora alcuni mesi, ma ha sottolineato che l’iter complessivo sta procedendo regolarmente con l’obiettivo di risolvere in modo strutturale i problemi idraulici che negli anni hanno interessato l’area tra Oggiono e Molteno.

Per quanto riguarda il bypass Bevera/Gandaloglio, l’obiettivo indicato durante il tavolo tecnico è arrivare all’affidamento dei lavori entro l’inizio del 2027. Nel corso dell’incontro è però emersa la necessità di reperire ulteriori risorse economiche, dopo l’aggiornamento del quadro dei costi legato agli approfondimenti progettuali.

Il prossimo passo sarà completare l’iter amministrativo e procedere con la redazione del progetto definitivo. Successivamente si aprirà una fase di confronto con Regione Lombardia e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per individuare i finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera.

Soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e dei progetti è stata espressa anche dal sindaco di Molteno: “Questo è un esempio concreto di come, lavorando insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, i risultati possano arrivare. Non è semplice coordinare tutti gli enti pubblici coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, ma il tavolo Alto Lambro presieduto da Regione Lombardia sta funzionando molto bene”.

“La convocazione periodica di questo tavolo – ha aggiunto Piazza – è fondamentale non solo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, ma anche per sollecitare le fasi di progettazione ed esecuzione. Regione Lombardia, tramite l’assessore Gianluca Comazzi, ha messo a disposizione risorse importanti per garantire una risposta strutturale e definitiva ai problemi idraulici del territorio”.