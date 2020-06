Molteno. “SUPERcres”: il campus estivo si farà. Iscrizioni aperte

C’è tempo per aderire fino al 20 Giugno

L’assessore Conti: “Il servizio verrà gestito dal personale educativo della Cooperativa Sociale Sineresi”

MOLTENO – Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e l’emergenza vissute, il Comune di Molteno e la Parrocchia di Molteno hanno unito le loro forze e le loro competenze per attivare il servizio di campus estivo destinato ai bambini e ai ragazzi delle famiglie residenti, dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza della secondaria di primo grado (frequentate nel corso dell’anno scolastico 2019/2020).

“Il tema scelto – spiegano gli organizzatori è ‘SUPERcres. Una SUPERestate alla scoperta dei propri talenti’ – il periodo di quarantena che abbiamo vissuto ci ha resi più deboli, soli e insicuri. Oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire i nostri superpoteri e la forza incredibile che è dentro di noi per trasmetterla anche a chi sta attorno a noi!”.

Il servizio sarà attivo da lunedì 29 giugno venerdì 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 (con entrate e uscite scaglionate).

“Quest’anno – dichiara Davide Conti asssessore ai Servizi alla Persona, Politiche Sociali e Familiari – il servizio verrà gestito, per le intere giornate coinvolte, dal personale educativo della Cooperativa Sociale Sineresi e dal gruppo animatori dell’oratorio, con la presenza dei sacerdoti. Gli iscritti verranno suddivisi nelle strutture e negli spazi all’aperto e al chiuso che il Comune e la Parrocchia possono offrire e che potrete leggere nei documenti allegati. Viene garantito il servizio mensa, già compreso nella quota di iscrizione”.

Il numero massimo di iscritti che il campus potrà ospitare è di 60 (50 per la scuola primaria e 10 per la scuola secondaria). “Qualora le iscrizioni pervenute siano superiori a quelle che potranno essere effettivamente accolte – spiegano gli organizzatori – le domande verranno selezionate, al fine di stabilire un ordine di priorità, secondo criteri stabiliti in accordo alle Linee Guida stese dal Dipartimento per le politiche della famiglia (l’ordine di presentazione dell’iscrizione non rientra in tali criteri che possono essere visionati nelle ultime pagine del documento allegato “Modulo di presentazione”).

“Nonostante possa essere accolto un numero massimo di utenti si invitano comunque le famiglie interessate a non scoraggiarsi e a procedere con l’iscrizione – concludono dall’organizzazione – in quanto non è detto che il tetto massimo venga raggiunto. Si ricorda che le famiglie che ne hanno i requisiti possono chiedere il rilascio del ‘Bonus baby-sitting e centri estivi’, a copertura dei costi di iscrizione.

Per info o chiarimenti scrivere a:

a.brigatti@sineresi.it (Coordinatrice del Centro Estivo)

conti.d.1989@gmail.com (Davide Conti, Assessore ai Servizi alla Persona, Politiche Familiari e Sociali)

sara_brenna@alice.it (Sara Brenna, Assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca)

Per le pre-iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente online, c’è tempo fino al 23 giugno 2020 (martedì) collegandosi al seguente link:

https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020

Per conoscenza in allegato invio anche locandina promozionale