Appuntamento giovedì 26 novembre al cine teatro di Cernusco

Dibattito su “La Forza della passione – Lettere a Monsignor Fisichella”, il libro pubblicato in occasione dei vent’anni dalla scomparsa della celebre scrittrice

CERNUSCO LOMBARDONE – A vent’anni dalla morte di Oriana Fallaci, un carteggio inedito restituisce il ritratto umano e intellettuale della giornalista e scrittrice negli ultimi mesi della sua vita. Un dialogo intenso, fatto di lettere e telefonate, che sarà al centro dell’incontro in programma giovedì 26 novembre alle 21 al Cine-Teatro San Luigi di Cernusco Lombardone.

L’occasione è la presentazione del volume La forza della passione – Lettere a Monsignor Fisichella, pubblicato lo scorso settembre da Edizioni Piemme, che raccoglie la corrispondenza tra Fallaci e l’arcivescovo Rino Fisichella. Il loro confronto ebbe inizio nel 2005, dopo un’intervista rilasciata da monsignor Fisichella al Corriere della Sera, nella quale commentava alcune posizioni espresse dalla scrittrice.

Ne nacque uno scambio sorprendente, nel quale si intrecciano riflessioni sulla fede e sul dubbio, sul senso dell’esistenza, sul confronto tra culture e sul destino dell’uomo. Un carteggio che permette di conoscere più da vicino la profondità umana e intellettuale di una delle firme più celebri del giornalismo italiano.

A raccontare questa esperienza sarà lo stesso monsignor Fisichella, oggi pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Sul palco dialogherà con Monica Maggioni, giornalista e scrittrice. A introdurre la serata e accogliere il pubblico sarà Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, promotrice dell’iniziativa.

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito. È consigliata la prenotazione attraverso il sito costruiamoilfuturo.it.