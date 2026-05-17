Monte Marenzo, torna la Camminata AIDO “Donare per Vivere”: appuntamento il 2 giugno

La storica manifestazione giunge alla 37ª edizione con un percorso di 6 chilometri tra natura, musica e iniziative per bambini

Il ricavato della lotteria sosterrà progetti dedicati alla cultura della donazione

MONTE MARENZO – Sarà anticipata a martedì 2 giugno la 37ª edizione della Camminata AIDO “Donare per Vivere”, storica manifestazione organizzata dal Gruppo Comunale AIDO di Monte Marenzo “Dosolina Ravasio” e dedicata alla memoria di Filippo Colombo.

La camminata non competitiva prenderà il via alle ore 10 dall’oratorio e proporrà un percorso di circa 6 chilometri immerso nella natura e nei boschi del territorio, con suggestivi scorci panoramici sul lago. L’iniziativa è pensata per coinvolgere partecipanti di tutte le età, all’insegna dello sport, della convivialità e della sensibilizzazione sul valore della donazione.

La giornata inizierà alle 8.30 con l’apertura delle iscrizioni e la colazione presso l’oratorio. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano incontri con gli elfi nel bosco, aree di intrattenimento artistico dedicate ai bambini e musica dal vivo con il gruppo Orange Milk, che accompagnerà la manifestazione con momenti di animazione e allegria.

Al termine della camminata, alle 12.15, è prevista la consegna dei riconoscimenti, mentre alle 13.15 si terrà l’estrazione della lotteria. Per tutta la giornata sarà inoltre attivo il servizio pranzo presso l’oratorio: le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 27 maggio scrivendo all’indirizzo mail montemarenzo@aido.it.

L’evento rappresenta da anni un importante momento di aggregazione per la comunità locale e un’occasione per promuovere la cultura del dono. A tutti i partecipanti saranno distribuiti gadget e assegnati numerosi premi. Il ricavato della lotteria contribuirà inoltre a sostenere progetti di informazione dedicati ai bambini sul tema della donazione di organi.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire il profilo Instagram ufficiale @aido_monte_marenzo.