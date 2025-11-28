Montevecchia, 15 agenti della Polizia locale a lezione di autodifesa

ll corso, strutturato su 18 ore di lezione, è tenuto dall’assistente scelto Lorenzo Gentile

A margine di questa iniziativa si terrà sabato 29 una lezione di autodifesa aperta alla cittadinanza

MONTEVECCHIA – Agenti della Polizia locale a lezione di autodifesa. Succede a Montevecchia dove la Polizia Locale ha organizzato in queste settimane un corso di 18 ore di tecniche di autotutela riservato agli operatori di polizia locale del territorio. Location dell’attività formativa, che rientra in quanto previsto dalla normativa regionale per le polizie locali, con ore di pratica e teoria per l’uso degli strumenti di prevenzione previsti per gli agenti, la sala civica messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

A condurre il corso l’assistente scelto Lorenzo Gentile, istruttore di tecniche operative per Polis, ente di formazione per la Polizia Locale di regione Lombardia dal 2014, nonché istruttore di judo e di metodo globale di autodifesa. Un sistema quest’ultimo, ideato in Italia a servizio della Polizia di Stato e poi mutuato per la società civile, che combina le migliori tecniche di diverse arti marziali per offrire una difesa personale pratica, proporzionata e consapevole, ponendo l’accento sulla sicurezza e l’integrità fisica.

15 gli agenti coinvolti, segno dell’interesse mostrato per un corso pratico e importante per la polizia locale, i cui agenti sono sempre più chiamati a intervenire in situazioni di potenziale conflittualità con persone alterate e non collaboranti. Se prima queste realtà erano distanti dal territorio brianzolo, si moltiplicano anche nei piccoli centri i casi in cui è importante avere pratica e competenza per affrontare dinamiche critiche.

Proprio per questo il corso sta trattando anche di tematiche legate alla gestione dei conflitti, alla prevenzione della violenza e alla tutela delle persone vulnerabili, senza dimenticare di fornire informazioni utili per l’uso di strumenti di autotutela come lo spray e il bastone estensibile.

Il corso terminerà l’11 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le prove e i test di verifica.

A margine di questo progetto è nata l’idea di promuovere, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, un corso gratuito di tecniche di autodifesa: a tenere la lezione, in programma sabato 29 novembre nella palestra comunale, sempre lo stesso istruttore.