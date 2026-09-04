Montevecchia: attraversamenti rialzati, dossi e bande sonore contro l’alta velocità

Stanziati 35mila euro per gli interventi strutturali di messa in sicurezza stradale

Dossi, attraversamenti rialzati, bande sonore e cuscinetti berlinesi: ecco la strategia, insieme ai controlli, per contrastare l’eccesso di velocità

MONTEVECCHIA – Dossi, attraversamenti pedonali rialzati, bande sonore e cuscinetti berlinesi per mettere in sicurezza le vie del paese, costringendo chi ha il vizio di premere troppo il piede sull’acceleratore a rallentare. Sono in corso in queste settimane gli interventi di posizionamento degli strumenti di rallentamento del traffico individuati dall’amministrazione comunale per incrementare la sicurezza stradale.

Due le zone individuate come maggiormente sensibili: via Belvedere, ovvero la strada che dal semaforo delle Quattro Strade sale portando fino all’alta collina e via Monza, la strada che, di converso, scende verso la parte bassa del paese.

In entrambe le direttrici sono stati segnalate, più volte, situazioni di pericolo dettate dall’eccesso di velocità. E così, dopo aver messo in campo, già dagli anni precedenti, i servizi di pattugliamento con la Polizia locale nell’ambito del progetto Montevecchia Sicura con l’utilizzo anche di telelaser (qui l’ultimo report delle attività effettuate), la Giunta guidata dal sindaco Ivan Pendeggia ha deciso di mettere in atto anche degli interventi strutturali.

A spiegarli è la vice sindaca Francesca Colombo: “Abbiamo deciso di posizionare tre dossi lungo via Belvedere, due nella zona del cimitero e uno al parcheggio della Cappelletta. I lavori sono già iniziati. Per quanto riguarda le bande sonore sono in via Alta Collina e in via Monza e avranno appunto la funzione deterrente di richiamare l’automobilista a prestare particolarmente attenzione alla guida”.

Sono previsti anche degli attraversamenti pedonali rialzati in via Monza e in via San Francesco per mettere in sicurezza i pedoni che devono attraversare la strada. A completare il quadro degli investimenti la posa di cuscinetti berlinesi prima della rotonda dei Gelsi.

La spesa prevista per i lavori è di 35mila euro, già stanziati a bilancio con fondi propri del Comune incassati dalle multe erogate dalla Polizia locale.