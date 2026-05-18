Montevecchia, inaugurato il mercatino agricolo del sabato

Il mercato agricolo sarà presente nell’area basket del cortile delle scuole tutti i sabati dalle 8 alle 13
L’iniziativa punta a offrire un nuovo servizio alla cittadinanza valorizzando la produzione a km 0 delle aziende agricole del territorio
MONTEVECCHIA – Offrire un nuovo servizio alla cittadinanza permettendo, allo stesso tempo, alle aziende agricole del territorio di farsi conoscere, valorizzando la produzione a km 0.
E’ stato inaugurato sabato scorso, 16 maggio, il mercato agricolo allestito nell’area basket del cortile delle scuole.
Cinque le bancarelle (anche se sabato erano presenti in quattro) che hanno risposto al bando promosso dall’amministrazione comunale a cui potranno aggiungersene delle altre a fronte dell’annunciata riapertura della manifestazione d’interesse da parte del Comune.
Presenti per il taglio del nastro il sindaco Ivan Pendeggia insieme alla vice Francesca Colombo, all’assessore Nicoletta Palmieri, ai consiglieri Davide Scaccabarozzi e Oreste Rovelli e al presidente del Parco del Cuore Giovanni Zardoni.
Il mercato si terrà tutti i sabati mattina, dalle 8 alle 13, offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti genuini, stagionali e a km 0 direttamente dai produttori del territorio.
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